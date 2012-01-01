Очевидцы рассказали о жильцах сгоревшего нелегального хостела в Истре

Уголовное дело возбуждено после пожара в частном доме под Истрой, из-за которого погибли восемь человек. Причиной стал неисправный обогреватель, а сам объект сдавался в аренду. Подробнее – в материале Москвы 24.

Тушили почти пять часов

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Двухэтажный кирпичный частный дом площадью 250 квадратных метров загорелся в СНТ "Снегирь" под Истрой 23 мая примерно в 04:00. Прибывшие на место спасатели сумели локализовать огонь на 80 "квадратах" в 05:18, а в 08:55 – ликвидировать открытое горение. Всего в тушении участвовали 24 человека и девять единиц техники, рассказали в подмосковном главке МЧС России.

На данный момент известно о гибели восьми человек, еще одна женщина госпитализирована. В подмосковной прокуратуре сообщили, что в доме не было газа, а сам объект сдавался в аренду. Во временное владение его взял 23-летний мужчина и поселил там иностранцев без регистрации на территории РФ. При этом, по данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, в доме отсутствовали элементарные системы противопожарной защиты.

Известно, что погибшие были сотрудниками одного из подрядчиков на складе Ozon, располагающемся неподалеку, рассказали Москве 24 в пресс-службе компании.



пресс-служба Ozon Погибшие при пожаре в Истре являлись сотрудниками АК "Прайм", одного из наших подрядчиков на складе в Истринском районе. Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников.

"Мы глубоко соболезнуем погибшим и их близким. Будем внимательно следить за расследованием и готовы оказать необходимую помощь следствию. Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры", – добавили в компании.

Причиной пожара стал неисправный обогреватель: огонь быстро распространился, так как в комнате было много вещей и скученно стояли кровати.

"Люди задохнулись от угарного газа", – уточнили в экстренных службах.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, заведено дело об организации незаконной миграции.

"Жили работящие люди"

Очевидцы сообщили телеграм-каналу SHOT, что жители СНТ узнали о пожаре, когда проснулись от громкого лая собак. Однако, по их словам, спасатели не смогли быстро приступить к тушению: неподалеку стоящий конно-спортивный клуб якобы не дал подключиться к своему гидранту.

Также, по данным SHOT, со второго этажа в надежде на спасение выпрыгнула женщина. По информации источника, она находится в больнице с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом плечевой кости и отравлением продуктами горения. Все ее вещи уничтожил пожар.

Местная жительница Елена в беседе с телеканалом "Звезда" сказала, что в сгоревшем доме жили "неплохие, работящие люди". При этом за несколько дней до пожара к коттеджу подъехало несколько внедорожников, отметила женщина.





Елена жительница СНТ "Снегирь" Дней за пять до пожара к хостелу приезжало много машин. Джипов штук пять, наверное. И прямо около моего дома у них были какие-то разговоры. <...> Скандалов не было, мирно разговаривали. С кем именно они беседовали, я не видела.

Также местные жители рассказали "360" про одного уцелевшего в пожаре.

"Там один мальчик был молоденький, выжил, слава богу. В этот момент был в другом месте, всегда помогал по хозяйству", – сказала соседка.

СМИ утверждают, что нелегальный хостел открыл 23-летний мужчина, а койки в нем в основном оплачивали компании для своих работников-вахтовиков.

При этом один из управленцев СНТ "Снегирь" сообщил телеграм-каналу "112", что руководство товарищества не раз жаловалось на хостел. По его словам, обращения направлялись в такие органы, как МЧС, прокуратура и ФНС. Как только затевались проверки, хостел, как правило, тут же переставал работать, а через некоторое время открывался вновь. В последний раз подобное произошло в декабре 2023 года, добавил представитель СНТ. Это же в разговорах со СМИ подтвердили и местные жители.