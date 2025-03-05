Житель Екатеринбурга попытался спрятаться от приставов на балконе

Фото: телеграм-канал "ГУФССП России по Свердловской области"

Судебные приставы Железнодорожного района Екатеринбурга принудительно доставили в суд мужчину, который попытался спрятаться от них на балконе. Об этом пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

По данным ведомства, злоумышленник признан виновным в краже денег с чужой банковской карты. Он должен был оплатить штраф, но за полгода так этого и не сделал. На очередное судебное заседание он не пришел, поэтому приставы выехали по месту его жительства.

Продолжительное время дверь им никто не открывал, однако позже на пороге их встретила сожительница мужчины и сказала, что его нет дома. Сотрудники позвонили на телефон должника, и тот зазвонил в комнате. Самого осужденного обнаружили на балконе. Он сидел на корточках и закрывал голову руками, указано в публикации.

В отношении мужчины и его сожительницы составлены административные протоколы. Осужденного доставили в суд для рассмотрения дела о замене наказания.

Ранее в Калининградской области приставы нашли в обшивке потолка мужчину, который накопил почти два миллиона долгов по алиментам. Он добровольно пробил потолок и спустился через образовавшуюся дыру, когда понял, что бессмысленно продолжать прятаться от сотрудников, находившихся в помещении. Должника доставили в отделение полиции.