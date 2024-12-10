Жительница Екатеринбурга попыталась спрятаться от приставов в диване

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жительница Екатеринбурга, не выплачивающая алименты на своего несовершеннолетнего сына, попыталась спрятаться от судебных приставов в диване. Об этом пресс-служба главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону сообщила на сайте.

В ведомстве заявили, что мать задолжала ребенку, который находится в детдоме, 140 тысяч рублей. До этого она уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов другим детям, которые также с ней не проживают. Поскольку екатеринбурженка продолжала нарушать закон, дознаватели оформили принудительный привод женщины для возбуждения уголовного дела, пояснили в пресс-службе.

Затем инспекторы службы приехали в квартиру, где могла находиться екатеринбурженка. Продолжительное время дверь им никто не открывал, но позже в дверях появился ее сожитель. Он заверил, что нужного приставам человека тут нет, но инспекторы решили удостовериться в этом самостоятельно. В результате при осмотре комнат они нашли нарушительницу, спрятавшуюся в диване, говорится в материале.

На мужчину и женщину составлены административные протоколы. Также должницу забрали в отделение полиции для возбуждения уголовного дела.

Ранее житель Омской области спрятался под курткой, чтобы его не нашли судебные приставы. Инспекторы ФССП пришли домой к мужчине, но сожительница сказала, что его якобы нет. Тогда приставы осмотрели квартиру и заметили, что под грудой вещей торчали кроссовки. Так судебные приставы и нашли мужчину.