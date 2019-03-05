Бывшему главе Серпуховского района вызвали скорую в суд

Бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну вызвали скорую помощь в Басманный суд. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева Агентству "Москва".
"Шестуну стало плохо, вызвали скорую помощь, врачи его осмотрели", – сказала она.
Госпитализация не потребовалась. Шестун отказался участвовать в судебном заседании. 5 марта в суде рассматривается его жалоба, поданная в порядке статьи 125 УПК РФ. По решению суда Шестун находится в СИЗО до 13 мая.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщал, что правоохранители нашли у Шестуна имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. Ведомство подало в суд иск об обращении всего этого имущества в доход государства.
По словам Куренного, Шестун является владельцем 676 объектов, из которых 565 – участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юрлиц. Помимо этого, Шестуну принадлежит 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей.
Ранее сегодня сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал находящегося в розыске предпринимателя Бориса Криводубского, фигуранта дела Шестуна.
Главой Серпуховского района Шестун являлся на протяжении 15 лет. По версии следствия, все это время он незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал аферы с муниципальной землей, территории продавались в десятки раз дешевле рынка.
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