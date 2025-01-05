Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге

Фото: ЦОС ФСБ России

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 21 февраля молодого человека 2008 года рождения, которого обвиняют в приготовлении теракта в людном месте на территории столицы Урала, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Судья в ходе оглашения резолютивной части отметила, что обвиняемый является студентом первого курса местного колледжа. По ее словам, он работал курьером и до этого не был судим.

О задержании сотрудниками ФСБ четырех подростков, планировавших теракт в Екатеринбурге, стало известно 4 января. Задержанными оказались молодые люди 2007 и 2008 годов рождения. Они разделяют идеи одной из запрещенных на территории России террористических организаций. При этом двое из них были причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что сотрудники ФСБ изъяли у задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, на которых были сохранены инструкции по его изготовлению.

