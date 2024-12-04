Суд прекратил деятельность народно-патриотического объединения "Родина"

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Хамовнический суд Москвы прекратил деятельность ООО "Народно-патриотическое объединение "Родина" по иску Минюста РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, были исключены сведения о некоммерческой организации из государственного реестра.

По информации агентства, от организации в Минюст с 2022 года не поступала информация о продолжении ее деятельности, а также различные отчеты.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (Международная ассоциация интеллектуальных игр, IAIS).

В состав организации входили свыше 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и похожих на них игр, которые проводились в Европе, Азии и Северной Америке.