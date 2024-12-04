04 декабря, 04:35Политика
Суд прекратил деятельность народно-патриотического объединения "Родина"
Фото: depositphotos/andreyuu
Хамовнический суд Москвы прекратил деятельность ООО "Народно-патриотическое объединение "Родина" по иску Минюста РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Кроме того, были исключены сведения о некоммерческой организации из государственного реестра.
По информации агентства, от организации в Минюст с 2022 года не поступала информация о продолжении ее деятельности, а также различные отчеты.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (Международная ассоциация интеллектуальных игр, IAIS).
В состав организации входили свыше 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и похожих на них игр, которые проводились в Европе, Азии и Северной Америке.