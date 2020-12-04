Минюст РФ назвал необоснованным решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

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Решение Верховного суда Нидерландов об отклонении ходатайства российской стороны в рамках разбирательства по делу ЮКОСа в РФ назвали необоснованным, сообщает RT.

"Россия продолжит отстаивать свои законные интересы в Нидерландах и других юрисдикциях", – рассказали в пресс-службе Минюста России.

По мнению ведомства, строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение был принят судом неправомерно.

Ранее Верховный суд Нидерландов решил отклонить ходатайство российской стороны, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Отмечается, что суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашел оснований для удовлетворения ходатайства РФ.