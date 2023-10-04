Суд заключил под стражу мэра Кизилюрта

Фото: телеграм-канал SHOT

Басманный суд Москвы принял решение арестовать мэра дагестанского города Кизилюрт Магомеда Магомедова, сообщает ТАСС.

Уточняется, что он заключен под стражу до 2 декабря. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере").

Ранее стало известно о задержании правоохранительными органами в Дагестане Магомеда Магомедова.

До этого белгородский главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора региона Константина Полежаева. Мужчину заподозрили в особо крупном взяточничестве. По версии следствия, экс-глава региона принял в качестве благодарности два премиум-автомобиля стоимостью более 17 миллионов рублей.



"Московский патруль": обвиняемую в коррупции экс-судью оставили под арестом