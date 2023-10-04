Житель Кубани получил 11 лет строгого режима за убийство 8-летней девочки кувалдой

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Краснодарский краевой суд назначил Николаю Мишину 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину на основании нового вердикта присяжных признали виновным в убийстве 8-летней девочки в 2016 году, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

Также суд постановил Мишину выплатить семье потерпевшей 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

В июне 2016 года в поселке Звезда Ленинградского района Краснодарского края пропала восьмилетняя девочка. Отчим подвез ее к дорожке неподалеку от дома, но девочка так и не пришла домой. Поиски сначала ни к чему не привели. Но в январе 2020 года на гаражах в соседнем поселке начали появляться схемы, в которых указывалось местоположение тела ребенка. Правоохранители обнаружили ее останки, а затем задержали и главного подозреваемого – Николая Мишина.

По версии следствия, летом 2016 года девочка забежала во двор к соседу и начала мешать ему. Затем он ударил ее по голове кувалдой, чтобы отогнать. Для сокрытия преступления он увез тело на своей "шестерке" в соседний поселок, где и закопал его в поле.

Сначала Мишин во всем признался, однако затем изменил свои показания, но не стал отрицать, что сам нанес надписи на гаражах. По новой версии, девочку якобы сбил на автомобиле его уже умерший брат. А саму схему Николай якобы обнаружил позже.

Присяжные заседатели засомневались в убедительности доказательной базы, собранной следствием, и вынесли оправдательный приговор Мишину, которого освободили из-под стражи. Однако летом 2021 года его вновь арестовали после отмены оправдательного решения. Уже новый состав присяжных в июле этого года вынес мужчине обвинительный приговор.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле задержали ранее судимого по статье "Убийство" мужчину, который из ревности сначала задушил свою бывшую возлюбленную, отрезал ей грудь, вспорол живот, а затем спрятал в подполе заброшенного здания.

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