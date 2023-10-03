Серийного убийцу, задушившего пять девушек, приговорили к 17 годам тюрьмы

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Свердловской области"

Суд Каменска-Уральского приговорил к 17 годам тюрьмы местного жителя, который в начале 2000-х годов убил пять девушек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

Осужденный с 2000 по 2005 год был слесарем одного из предприятий Каменска-Уральского. Одной из потерпевших на момент его преступления было 17 лет, самой старшей – 29. Мужчина знакомился с жертвами на улицах города, а также возле школы. После этого он в безлюдных местах душил их. Для убийства использовал предметы их одежды и имеющийся при нем собачий поводок.

Как рассказал и. о. руководителя областного управления СК РФ полковник юстиции Анатолий Надбитов, уже в наши дни следователи обратили внимание на одно давнее уголовное дело об убийстве девушки. По нему имелись вещдоки, но их не исследовали, потому что в период деятельности убийцы отсутствовали экспертные возможности.

Но сейчас все есть, поэтому расследование уголовного дела продолжили, назначили молекулярно-генетическую судебную экспертизу. В результате на одном из вещдоков нашли ДНК-профиль, не принадлежавший потерпевшей. Полученный генотип проверили по федеральной базе данных геномной информации и установили принадлежность ДНК-профиля ранее судимому мужчине.

В результате преступника вычислили по идентичности почерка совершения убийства (все жертвы были задушены предметами их одежды) и по месту совершения (все происходило в Каменске-Уральском). Предполагаемого преступника задержали 4 февраля 2023 года сотрудники уголовного розыска свердловского главка МВД при поддержке бойцов СОБРа в его городе.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудничать с правоохранителями задержанный стал не сразу. Тогда полицейские смогли получить от него сведения с помощью биоматериала, обнаруженного на бюстгальтере одной из жертв. Одна из убитых в момент нападения сказала убийце о его несостоятельности как мужчины, за что с девушкой мгновенно расправились.

Горелых добавил, что преступления совершались не с целью ограбления, хотя раньше фигурант не раз привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула убил возлюбленную и отрезал ей грудь.

Все случилось днем 30 сентября. Мужчина встретился со своей знакомой и предложил выпить алкоголь в одном из заброшенных зданий. Во время общения он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Из ревности мужчина задушил ее. Убедившись, что она мертва, мужчина отрезал ей грудь, спорол живот, а затем сбросил тело в подпол. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".