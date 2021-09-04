Мужчина, подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области, арестован

Фото: СК РФ

Задержанный по подозрению в похищении девушки в Нижегородской области мужчина арестован, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ. ", – сказано в сообщении.

Уточняется также, что 4 сентября суд удовлетворил ходатайство следователя СК России об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения – заключения под стражу.

Ранее 23-летняя жительница Нижнего Новгорода ушла из дома и пропала. Заявление в полицию написала ее мать. Позже девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе.

Позднее подозреваемый в похищении был задержан, им оказался 39-летний житель Нижегородской области.

