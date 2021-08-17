В Башкирии задержали двух братьев, похищавших преступников

Фото: МВД по Республике Башкортостан

В Уфе задержали двух братьев, организовавших банду, которая на протяжении полугода занималась похищением преступников, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и вымогательством у них денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

"Основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан", – приводит слова регионального МВД "Газета.ру".

По данным следствия, преступники избивали похищенных, угрожали им оружием и вымогали деньги. От действий банды пострадало 12 человек. Преступники считали, что жертвы не станут обращаться в полицию, так как сами замешаны в незаконных делах.

Один из потерпевших стал жертвой банды два раза, лишившись 150 тысяч рублей, еще четверо отдали преступникам 110 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье "Бандитизм".

Ранее на Алтае мужчина похитил 12-летнюю девочку и удерживал ее несколько дней в подвале своего дома. Подозреваемого задержали, в отношении него сотрудники полиции возбудили уголовное дело.