В Башкирии задержали двух братьев, похищавших преступников

13:29
Фото: МВД по Республике Башкортостан
В Уфе задержали двух братьев, организовавших банду, которая на протяжении полугода занималась похищением преступников, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и вымогательством у них денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.
"Основными организаторами преступной группы были двое ранее судимых за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство братья 22 и 32 лет. Они создали устойчивую вооруженную банду и привлекли к своей преступной деятельности ряд граждан", – приводит слова регионального МВД "Газета.ру".
По данным следствия, преступники избивали похищенных, угрожали им оружием и вымогали деньги. От действий банды пострадало 12 человек. Преступники считали, что жертвы не станут обращаться в полицию, так как сами замешаны в незаконных делах.
Один из потерпевших стал жертвой банды два раза, лишившись 150 тысяч рублей, еще четверо отдали преступникам 110 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье "Бандитизм".
Ранее на Алтае мужчина похитил 12-летнюю девочку и удерживал ее несколько дней в подвале своего дома. Подозреваемого задержали, в отношении него сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
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