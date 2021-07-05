В Нигерии похитили более 100 школьников

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В нигерийском штате Кадуна похитили более 100 школьников. Об этом сообщает радиостанция Invicta.

По информации заместителя директора школы-интерната, неизвестные ворвались в учреждение и похитили 106 учеников. 24 ребенка смогли спастись.

При этом некоторые СМИ сообщают о похищении 140 детей.

Ранее боевики совершили нападение на школу-интернат в нигерийском поселении Кагара в штате Нигер, в результате были похищены по меньшей мере 42 человека, в том числе 27 школьников.

Также сообщалось, что один ребенок был убит. После инцидента президент Нигерии Мухаммаду Бухари направил в штат военные и полицейские подразделения для поиска похищенных.