Следователя в Москве арестовали за подлог ради улучшения показателей работы

17:09
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО следователя Валерию Крылову, которая ради улучшения показателей в работе совершила служебный подлог и освободила от уголовной ответственности фигурантку дела о растрате, сообщает ТАСС.
Крыловой предъявили обвинения в фальсификации доказательств, незаконном освобождении от уголовной ответственности, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ее арестовали до 9 мая.
По данным источника в правоохранительных органах, арестованная является следователем следственного отдела ОМВД России по столичному району Соколиная Гора.
В производстве следователя находилось уголовное дело в отношении Рассказовой О. Ю., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Растрата". Осознавая, что при наличии недостатков уголовное дело могут вернуть прокурору для дополнительного расследования, она вступила с неустановленными должностными лицами в преступный сговор, направленный на освобождение Рассказовой от уголовного преследования. При этом обвиняемая понимала, что возвращение дела отрицательно скажется на показателях работы отдела.
Другой источник агентства сообщает, что Рассказова являлась сотрудником ООО "ТРК" и присвоила денежные средства этой организации на общую сумму чуть более 77 тысяч рублей.
Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать спецслужбам Украины секретную информацию. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.
По данным российских спецслужб, во время проведения специальной операции на Украине, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, гражданин РФ анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу. Он предложил передать за денежное вознаграждение сведения, которые можно использовать в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: