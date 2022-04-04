Следователя в Москве арестовали за подлог ради улучшения показателей работы

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Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО следователя Валерию Крылову, которая ради улучшения показателей в работе совершила служебный подлог и освободила от уголовной ответственности фигурантку дела о растрате, сообщает ТАСС.

Крыловой предъявили обвинения в фальсификации доказательств, незаконном освобождении от уголовной ответственности, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Ее арестовали до 9 мая.

По данным источника в правоохранительных органах, арестованная является следователем следственного отдела ОМВД России по столичному району Соколиная Гора.

В производстве следователя находилось уголовное дело в отношении Рассказовой О. Ю., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Растрата". Осознавая, что при наличии недостатков уголовное дело могут вернуть прокурору для дополнительного расследования, она вступила с неустановленными должностными лицами в преступный сговор, направленный на освобождение Рассказовой от уголовного преследования. При этом обвиняемая понимала, что возвращение дела отрицательно скажется на показателях работы отдела.

Другой источник агентства сообщает, что Рассказова являлась сотрудником ООО "ТРК" и присвоила денежные средства этой организации на общую сумму чуть более 77 тысяч рублей.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке продать спецслужбам Украины секретную информацию. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным российских спецслужб, во время проведения специальной операции на Украине, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел, гражданин РФ анонимно через интернет обратился в украинскую спецслужбу. Он предложил передать за денежное вознаграждение сведения, которые можно использовать в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций.