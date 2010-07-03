Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая

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Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу до 31 мая. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя на заседании в четверг, 4 апреля, передает ТАСС.

"Избрать меру пресечения сроком на 1 месяц и 28 суток − до 31 мая", − объявил судья Денис Диденко.

Накануне Андрея Филонова задержали после обысков у него дома и в здании городской администрации.

По данным УФСБ Крыма, мэр Евпатории подозревается в махинациях с землей. Ущерб от его действий оценивают в 35 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.