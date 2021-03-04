Фото: ЦОС ФСБ

Зеленоградский районный суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Мужчина заключен под стражу до 3 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Свою вину злоумышленник не признал.

Сообщалось, что мужчина готовил теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Он также вербовал жителей области для участия в террористической деятельности.

В ходе обыска в его квартире были изъяты самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.

