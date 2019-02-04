Защита Рауля Арашукова обжаловала его арест

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Защита отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля подала апелляционную жалобу на его арест, сообщает ТАСС.

Арашуков-старший является фигурантом дела о хищении газа на 30 миллиардов рублей и создании организованного преступного сообщества. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца – до 30 марта.

30 января в Санкт-Петербурге задержали Рауля Арашукова. Кроме него по делу проходят еще несколько человек – его родственники и знакомые.

31 января Басманный суд арестовал на два месяца Арашукова и других подозреваемых – руководителей газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова, Алана Кятова и Игоря Травинова.

По данным следствия, Арашуков, возглавлявший с 2002 по 2011 год ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", поставлял газ несуществующим потребителям. Свою вину он не признал и заявил, что никогда не был преступником.

Ранее защита обжаловала в Мосгорсуде решение об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его задержали 30 января в зале заседаний Совета Федерации. 32-летнего сенатора обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийствах. По решению суда он также арестован до 30 марта.