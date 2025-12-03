Суд взыскал с телеведущей Кудрявцевой более 450 тыс руб из-за залитой квартиры соседей

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Суд взыскал более 450 тысяч рублей с телеведущей Валерии Кудрявцевой по делу о возмещении ущерба из-за залитой квартиры соседей. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Инстанция удовлетворила иск страховой компании "АльфаСтрахование" к Кудрявцевой в порядке суброгации, то есть право взыскания перешло от пострадавшего соседа к страховщику.

В итоге телеведущая обязана возместить ущерб в виде 463 336 рублей, нотариальные расходы, а также заплатить госпошлину.

Ранее адвокат Кирилл Ермаков рассказывал, что собственнику, пострадавшему от коммунальной аварии в квартире, в первую очередь нужно позвонить в диспетчерскую. С ее помощью нужно вызвать сотрудника служб, который может перекрыть воду или другим способом прекратить течь. Следом требуется вызвать представителя управляющей компании или ТСЖ.

