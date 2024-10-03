Суд в Москве приговорил медсестру из центра имени Пирогова к восьми годам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Дорогомиловский суд столицы приговорил медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших к восьми годам тюрьмы по делу о распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева.

Меньших признали виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что приговор суда планируют обжаловать.

По версии обвинения, женщина распространяла через свою страницу в соцсети "ВКонтакте" недостоверную информацию о российских войсках в связи с событиями в Буче и Виннице.

Меньших, в свою очередь, вину не признает. По ее словам, ее страница была взломана, а свидетели из числа коллег, давшие показания против нее, испытывают к ней линую неприязнь.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию ВС РФ. Причиной послужило опубликованное им в Сети видео "тематического антивоенного содержания", где он также негативно высказался о спецоперации на Украине.