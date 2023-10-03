Суд утвердил сроки родителям, чьи дети сгорели в пожаре в Ростовской области

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Белокалитвинском районе Ростовской области суд утвердил сроки родителям, чьи дети сгорели в пожаре. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК России по региону.

По данным следствия и суда, в феврале 2023 года гражданские супруги в состоянии алкогольного опьянения оставили своих пятерых малолетних детей запертыми в доме с зажженной печью. Дети были без присмотра, средств связи и ключей. Следствие установило, что несовершеннолетние были лишены возможности позвать на помощь и покинуть дом в случае возникновения опасности.

"В результате проявленной осужденными преступной небрежности в домовладении в их отсутствие произошел пожар, в ходе которого двое детей 3 и 5 лет скончались. Еще трое малолетних детей были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", – заявили в региональном ведомстве.

В ведомстве сообщили, что суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В свою очередь, женщина понесет наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении с отсрочкой реального отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. В настоящее время приговор не вступил в силу.

Ранее в СУ СК РФ по Татарстану заявили о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которую подозревают в истязании трех дочерей. Следователи установили, что женщина в нетрезвом виде избила собственных троих детей в возрасте 12, 4 лет и 8 месяцев.

В свою очередь, пострадавшая старшая дочь решила рассказать обо всем произошедшем отцу, который в тот момент был на работе. После мужчина пришел домой и вызвал полицейских.