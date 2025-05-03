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03 мая, 19:43

Происшествия

Арестована женщина, подозреваемая в подготовке теракта в Дагестане

Фото: 123RF/eporohin

Жительница Дагестана, подозреваемая в подготовке теракта против правоохранителей, арестована на 2 месяца, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

"Советский районный суд города Махачкалы постановил избрать в отношении подозреваемой в подготовке теракта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 1 июля", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее сотрудники ФСБ задержали женщину, которая занималась подготовкой к террористическому акту в Хасавюртовском районе республики. Сотрудники спецслужб установили, что она была сторонницей запрещенной в РФ международной террористической организации.

Россиянка планировала подорвать самодельное взрывное устройство у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Она уточнила, что должна была совершить теракт 9 мая.

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