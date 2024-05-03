Суд в Москве арестовал студента ВШЭ на 15 суток за пост с символикой ЛГБТ

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Студента ВШЭ Данилу Морозова отправили под арест на 15 суток за публикацию с символикой ЛГБТ (признано в России экстремистской организацией и запрещено Минюстом РФ). Об этом ТАСС рассказали в Тверском суде Москвы.

Там уточнили, что речь идет о посте в телеграм-канале студента. Также инстанция обязала его выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее Генпрокуратуру попросили проверить интернет-магазин ЦУМ на предмет соблюдения законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В письме, которое поступило в надзорное ведомство, говорилось, что на сайте магазина в свободном доступе и без указания возрастных ограничений размещена реклама продукции Vetements. Уточнялось, что принты некоторых товаров бренда представляют собой открытую пропаганду ЛГБТ.

