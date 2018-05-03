МОК обжалует решение CAS по российским атлетам ради защиты интересов спортсменов

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение обжаловать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), руководствуясь интересами спортсменов, проигравших российским атлетам, которых обвинили в использовании допинга. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного совета МОК президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Позиция МОК не изменилась по решению CAS, которое нас не удовлетворяет даже после получения мотивировочной части. Я процитирую, это решение не указывает на невиновность", – цитирует главу комитета РИА Новости.

Бах добавил, что побежденные спортсмены не смогли бы понять, почему комитет не подал апелляцию. Ведь вердикт CAS всего лишь не подтверждает виновность российских спортсменов, при этом не оправдывая их полностью.

Ранее сообщалось, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских атлетов. На слушаниях в Спортивном арбитражном суде он заявил, что никогда не давал им допинговый коктейль под названием "Дюшес".

Такие данные приведены в мотивировочной части решения об оправдании лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, которую опубликовал CAS. Всего суд рассмотрел дела 39 спортсменов, отстраненных от Олимпиад пожизненно.