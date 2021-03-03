Суд увеличил срок убийце настоятеля монастыря в Переславле-Залесском на 6 лет

Фото: Пресс-служба СК РФ
Первый апелляционный суд общей юрисдикции увеличил срок убийце настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском, сообщает ТАСС.
"Проверив материалы дела, судебная коллегия нашла приговор подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, а также с неправильным применением уголовного закона", – заявила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
В соответствии с новым судебным решением Александру Авдееву увеличили судебный срок с 15 лет до 21 года колонии с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
7 июля 2016 года тело 42-летнего настоятеля с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в одной из келий монастыря. Для установления личности убийцы следователям пришлось провести 430 судебных экспертиз.
Сам Авдеев не смог объяснить свой поступок. Адвокат осужденного рассказывала, что ее подзащитный в 2011–2012 годах был трудником в этом монастыре, но из-за конфликтов с настоятелем разочаровался в православии и духовенстве.
Ранее блогеру Пыжу продлили срок содержания в СИЗО. Блогера с российским и украинским паспортами обвиняют в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну. По уголовному делу ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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