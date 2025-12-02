Форма поиска по сайту

02 декабря, 09:52

Шоу-бизнес

Мария Градская выиграла суд у "Жилищника" за залитую квартиру

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария добилась судебного решения в пользу компенсации имущественного ущерба от московского "Жилищника" за затопление ее квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного суда.

"Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ "Жилищник района Тверской" удовлетворено", – говорится в заключении.

Исковое заявление было подано в суд в декабре прошлого года. По информации СМИ, сумма ущерба оценивалась более чем в 5 миллионов рублей.

Во время разбирательства представители ответчика просили назначить судебную экспертизу для определения причин затопления, а также стоимости ремонта квартиры и поврежденного имущества. Инстанция удовлетворила это ходатайство, однако результаты экспертизы пока не разглашаются.

Градский скончался 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Он перенес инсульт.

В мае 2022-го между близкими артиста началась борьба за наследство из-за того, что музыкант не успел оставить завещание. У Градского осталось 9 земельных участков, коммерческая и жилая недвижимость в центре Москвы и минимум 5 машин.

В сентябре текущего года Ольга Градская, которая была третьей женой артиста, отстояла право на наследство.

