Суд в Подмосковье принял решение о выселении родных Шестуна из их домов в Серпухове

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Серпуховский суд Подмосковья принял решение о выселении семьи и матери осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна из двух домов в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Юлию Шестун.

"Суд в Серпухове только что удовлетворил в полном объеме иски Росимущества о выселении нас с детьми из жилого дома, а также выселении 86-летней матери-инвалида Александра из ее дома в никуда", – сказала она.

По словам Шестун, суд дал семье осужденного чиновника 8 месяцев на поиски другого жилья. Она отметила, что планирует обжаловать судебное решение, поскольку оно является необоснованным и незаконным.

Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере порядка 11 миллиардов рублей. В результате незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.

В 2021 году Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.

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