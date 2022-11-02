02 ноября, 21:41Происшествия
Суд в Подмосковье принял решение о выселении родных Шестуна из их домов в Серпухове
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Серпуховский суд Подмосковья принял решение о выселении семьи и матери осужденного за коррупцию экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна из двух домов в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Юлию Шестун.
"Суд в Серпухове только что удовлетворил в полном объеме иски Росимущества о выселении нас с детьми из жилого дома, а также выселении 86-летней матери-инвалида Александра из ее дома в никуда", – сказала она.
По словам Шестун, суд дал семье осужденного чиновника 8 месяцев на поиски другого жилья. Она отметила, что планирует обжаловать судебное решение, поскольку оно является необоснованным и незаконным.
Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун был арестован летом 2018 года по обвинению в мошенничестве и получении взятки в размере порядка 11 миллиардов рублей. В результате незаконное имущество было изъято и обращено в пользу государства.
В 2021 году Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Также его обязали выплатить денежный штраф в размере 49 миллионов рублей и лишили права занимать государственные должности в течение восьми лет.
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