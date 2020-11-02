В США вынесли приговор россиянину за участие в интернет-мошенничестве

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Гражданин РФ Александр Бровко приговорен в США к восьми годам тюрьмы по обвинению в интернет-мошенничестве. Об этом говорится на сайте министерства юстиции страны.

По данным ведомства, россиянин причастен к краже и торговле личными и финансовыми данными пользователей. В Минюсте сообщили, что материальный ущерб от незаконной деятельности Бровко превысил 100 миллионов долларов.

Бровко свою вину в совершении преступления в феврале текущего года признал. Сообщается, что он являлся членом ряда закрытых форумов хакеров и занимался этим более 10 лет.

В июне сообщалось, что россиянина Алексея Буркова приговорили в США к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления. Подсудимый признал себя виновным по двум пунктам из пяти. По версии обвинения, Бурков нанес ущерб на сумму более 20 миллионов долларов.

