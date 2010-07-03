Суд арестовал еще одного обвиняемого в насилии над полицейским на акции 27 июля

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Басманный районный суд арестовал обвиняемого в нападении на правоохранителя участника несанкционированной акции 27 июля Эдуарда Малышевского.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Малышевскому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения была избрана 30 августа", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы инстанции.

Во вторник, 3 сентября, Басманный суд будет избирать меру пресечения другому фигуранту дела – Никите Чирцову.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Также митинги проходили 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

Кроме того, порядка 750 человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы в субботу, 31 августа. В соцсетях распространяли призывы к участию в шествии "Против политических репрессий" по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади. Позднее полиция завела административное дело.

