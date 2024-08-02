Технический сбой произошел в системе судов Москвы

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В столичных судах произошел сбой, который выявили в работе Комлексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сейчас, как сказано в сообщении, специалисты оперативно пытаются восстановить работу системы. О полном устранении последствий сбоя пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщит дополнительно.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – заявили в пресс-службе.

Параллельно с этим в работе видеохостинга YouTube на территории РФ также продолжают фиксироваться сбои уже второй день подряд. Сейчас общее число жалоб превысило 15 тысяч. Днем ранее, 1 августа, на работу сервиса пожаловались 14 116 пользователей.

Порядка 24% сообщений о проблемах с доступом на сайте приходятся на Москву, 10% – на Санкт-Петербург, 6% – на Краснодарский край и 4% – на Подмосковье. О неполадках сообщают как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, заходящие на YouTube через браузер.

