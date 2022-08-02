Подозреваемых в убийстве и мошенничестве мужчин арестовали в Балашихе

Фото: СК РФ

Суд в Подмосковье арестовал троих мужчин, подозреваемых в убийстве и мошенничестве, сообщается в телеграм-канале СК России по Московской области. Об этом ходатайствовало следствие.

По данным СК, в январе в правоохранительные органы обратилась жительница Балашихи, заявившая об исчезновении ее 34-летнего племянника. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе отработки ближайшего к потерпевшему круга лиц удалось установить нескольких мужчин, возможно, причастных к преступлению. Выяснилось, что квартиру пропавшего несколько раз продали, причем первый раз по подложным документам подставному лицу, а второй – добросовестному покупателю за 5,8 миллиона рублей.

27 июля в лесополосе в Костромской области обнаружили обгоревшие останки без вести пропавшего мужчины.

Ранее полицейские задержали 27-летнего подозреваемого в убийстве знакомого возле подъезда дома в Зеленограде. Задержанный ранее был знаком с погибшим. На допросе он признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Убийство".