Экс-гендиректора Urban Group объявили в международный розыск

Бывшего гендиректора Urban Group Андрея Пучкова объявили в международный розыск. Он был арестован заочно, сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Андрея Пучкова сроком на два месяца", – цитирует представителя суда Агентство "Москва".

Он уточнила, что Пучков объявлен в международный розыск, причем мера пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания. Отмечается также, что защита бывшего гендиректора уже обжаловала его арест.

Пучков обвиняется в "злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

9 июля Арбитражный суд Подмосковья признал банкротами пять компаний, входящих в состав Urban Group. В их отношении открыли конкурсное производство сроком на один год.