Экс-гендиректора Urban Group объявили в международный розыск

2 августа, 11:26
Фото: vk.com
Бывшего гендиректора Urban Group Андрея Пучкова объявили в международный розыск. Он был арестован заочно, сообщила пресс-секретарь Савеловского суда Мария Михайлова.
"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Андрея Пучкова сроком на два месяца", – цитирует представителя суда Агентство "Москва".
Он уточнила, что Пучков объявлен в международный розыск, причем мера пресечения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания. Отмечается также, что защита бывшего гендиректора уже обжаловала его арест.
Пучков обвиняется в "злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
9 июля Арбитражный суд Подмосковья признал банкротами пять компаний, входящих в состав Urban Group. В их отношении открыли конкурсное производство сроком на один год.
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