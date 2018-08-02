Арестован экс-гендиректор Urban Group

Савеловский суд Москвы санкционировал арест одного из экс-гендиректоров Urban Group, руководителя "Ивастроя" Андрея Пучкова. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным газеты "Коммерсантъ", Следственный комитет России начал расследование в отношении руководства "Ивастрой". Компания собрала 6,7 миллиарда рублей с дольщиков, но не ввела в эксплуатацию объекты жилищного комплекса "Лайково".

Источники издания утверждают, что поводом для появления дела стали не только заявления дольщиков, но и показания основного владельца Urban Group Александра Долгина. Его не устраивает работа менеджеров, занимавшихся реализацией недвижимости и рекламой.

9 июля Арбитражный суд Подмосковья вынес решение о банкротстве ООО "Экоквартал" (застройщик ЖК "Митино О2"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент проект" (ЖК "Солнечная Система") и ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково"). В отношении предприятий открыли конкурсное производство сроком на один год.

Правительство РФ выделит три миллиарда рублей на завершение строительства объектов Urban Group. Средства предоставят до конца года.