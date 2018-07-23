Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на достройку объектов Urban Group

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ выделит три миллиарда рублей на завершение строительства объектов Urban Group. Средства предоставят до конца года, сообщил гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Александр Плутник.

По его словам, финансировать стройку будут из трех источников: средств фонда, федерального бюджета и бюджета Московской области. "В настоящий момент деньги выделяются из резервного фонда правительства по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева. Это самая быстрая процедура для того, чтобы можно было выйти как можно быстрее на строительную площадку, чтобы люди видели реальное движение на тех объектах, которых они ждут", – цитирует Плутника Агентство "Москва".

Ранее несколько дочерних предприятий Urban Group признали банкротами по решению Арбитражного суда Московской области. Речь идет об ООО "Экоквартал", ООО "Хайгейт", ООО "Ваш город", АО "Континент проект" и ООО "Ивастрой". В отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.

В Подмосковье организовали специализированные центры для приема документов у дольщиков Urban Group, их включают в реестр для передачи жилья.