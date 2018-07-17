В Подмосковье организовали центры приема документов у дольщиков Urban Group

17 июля, 15:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Подмосковье организовали специализированные центры для приема документов у дольщиков Urban Group, передает Агентство "Москва".
"Началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков для включения в реестр требований о передаче жилья. Для подачи документов в центр нужно выбрать удобный день и записаться по телефону горячей линии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства", – сообщили в пресс-службе Дом.РФ.
Центры находятся по адресам:
Также дольщики могут направить документы по почте заказным письмом с описью вложения по адресу: 125319, Москва, а/я 10 для Светланы Аглинишкене.
Список документов, которые нужно подготовить перед походом в центр:
Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компаний застройщика Urban Group и ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках "Урбан Групп" сроком на один год. Конкурсным управляющим фирм по решению суда стала Светлана Аглинишкене из Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица".
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