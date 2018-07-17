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Общество

17 июля, 15:44

В Подмосковье организовали центры приема документов у дольщиков Urban Group

общество строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Подмосковье организовали специализированные центры для приема документов у дольщиков Urban Group, передает Агентство "Москва".

"Началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков для включения в реестр требований о передаче жилья. Для подачи документов в центр нужно выбрать удобный день и записаться по телефону горячей линии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства", – сообщили в пресс-службе Дом.РФ.

Центры находятся по адресам:

  • Ленинский район, Видное, улица Святослава Рихтера, офис продаж "Урбан Групп". Принимает документы от дольщиков ЖК "Видный город" и ЖК "Лайково";
  • Красногорский район, Опалиха, улица Фруктовая, д. 69, офис продаж "Урбан Групп". Принимает документы от дольщиков ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный";
  • Химки, улица Германа Титова, д. 2 стр. 5, офис продаж "Урбан Групп". Принимает документы от дольщиков ЖК "Солнечная система" и ЖК "Митино О2".

Подать документы в центры можно ежедневно с 10:00 до 19:00.

Также дольщики могут направить документы по почте заказным письмом с описью вложения по адресу: 125319, Москва, а/я 10 для Светланы Аглинишкене.

Список документов, которые нужно подготовить перед походом в центр:

  • Оригинал и копию паспорта (первая страница + страница с пропиской);
  • Оригинал и копию договора долевого участия в строительстве (со всеми дополнительными соглашениями и приложениями);
  • Оригиналы и копии платежных документов, подтверждающий факт оплаты по договору, либо кредитных договоров (при наличии);
  • Заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений.
  • Оригиналы и копии иных документов по долевому участию в строительстве (при необходимости);
  • В случае, если подача документов осуществляется представителем, то он должен иметь при себе оригинал и копию нотариально удостоверенной доверенности от дольщика с указанием необходимых полномочий.

Шаблоны заявлений опубликованы на сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в разделе "Памятка".

Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компаний застройщика Urban Group и ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках "Урбан Групп" сроком на один год. Конкурсным управляющим фирм по решению суда стала Светлана Аглинишкене из Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица".

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