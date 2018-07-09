Суд признал банкротом пять "дочек" застройщика Urban Group

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Арбитражный суд Московской области признал банкротом пять дочерних компаний застройщика Urban Group. По всем предприятиям открыто конкурсное производство на один год.

Банкротами признаны ООО "Экоквартал", строившая ЖК "Митино О2", АО "Континент Проект" – ЖК "Солнечная система", ООО "Ваш город" – ЖК "Видный город", ООО "Хайгейт" – ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный" и ООО "Ивастрой" – ЖК "Лайково".

Конкурсным управляющим фирм по решению суда стала Светлана Аглинишкене из Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица", сообщает Агентство "Москва".

Председатель застройщика заявил, что обжалует решение подмосковного Арбитража.

В мае Urban Group объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Возведение домов также приостановилось. У компании есть обязательства перед 20 тысячами дольщиков в Московской области.

Ситуацию с застройщиком взяли на контроль в Минстрое РФ с 1 июня. Объекты планируется достроить при поддержке Фонда дольщиков и правительства Подмосковья.

Организована горячая линия Urban Group. Специалисты отвечают на вопросы с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, и в пятницу – с 9:00 до 16:45 по телефону 8 (498) 602-84-64.