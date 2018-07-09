Cтроительство объектов Urban Group завершат

9 июля, 20:13
Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Министерство строительства и ЖКХ сообщило, что проконтролирует строительство объектов Urban Group. Решение также поддержали Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительство Московской области, передает телеканал Москва 24.
В мае 2018 года застройщик объявил, что не в состоянии выполнить обязательства перед дольщиками. Учитывая значимость и масштаб проектов, которые ведет компания, правительство России решило взять ситуацию под контроль.
"Urban Group – это успешная компания с высокой рентабельностью, которая реализовала крупные строительные проекты в Одинцово, Красногорске, Химках, Истринском районе и других. В связи с тем, что возникла такая непредвиденная ситуация, мы решили взять на себя достройку социальной инфраструктуры. С помощью федеральных властей мы завершим то, что оказалось сегодня под угрозой сдачи", – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По предварительным данным, около двадцати тысяч семей остались без денег и квартир из-за остановки строительства. Их интересы представил "Фонд защиты прав дольщиков", который через суд потребовал признать банкротство пяти компаний, входящих в Urban Group.
Арбитраж Московской области вынес решение о банкротстве в отношении компаний "Ваш город", "Ивастрой" и "Экоквартал" и АО "Континент проект", строящее ЖК "Солнечная система".
В настоящее время, Минстрой проводит аудит компании, чтобы определить объем необходимых средств на завершение проектов.
Связаться с оператором горячей линии Urban Group можно с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00, и в пятницу – с 9:00 до 16:45 по телефону 8 (498) 602-84-64.
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