РИА Новости: суд приговорил бывшего бизнес-партнера певца Кая Метова к 5 годам колонии

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Кузьминский суд Москвы приговорил риелтора Елену Филиппову, которая была бизнес-партнером певца Кая Метова, к 5 годам колонии за мошенничество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Следствие считает, что Филиппова заключала с потерпевшими договоры на инвестирование или займы. Ей верили, так как та якобы владела дорогой недвижимостью, за счет которой риелтор могла бы расплатиться. Она продала недвижимость, но вместо оплаты подала на банкротство, уверен собеседник СМИ.

Всего Филипповой вменялось три эпизода мошенничества, но по двум уже истекли сроки давности. Изначально ущерб по делу оценивался примерно в 200 миллионов рублей, а по последнему эпизоду – в 8 миллионов. Осведомленный источник добавил, что Метов проходил по делу свидетелем.

Ранее сочинский суд приговорил москвича Дениса Кожаева к двум годам колонии по обвинению в пяти эпизодах мошенничества со ски-пассами на "Красной Поляне". Выяснилось, что подсудимый обещал организовать туристам ски-пасс со скидкой. Введенные в заблуждение жертвы переводили ему деньги, однако обратной связи не получали. Общая сумма ущерба превысила 100 000 рублей.

