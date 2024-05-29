Бизнес-тренер Байбурин задержан по обвинению в мошенничестве в Москве

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Полицейские в Москве задержали башкирского бизнес-тренера Азата Байбурина, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, Байбурин вместе со своими соучастниками с помощью различных компаний, включая ООО "ЦТИ "Рост капитала", обещал своим клиентам после прохождения его курсов дальнейшее трудоустройство на финансовую биржу и высокий доход на валютном рынке. Однако людей лишь вводили в заблуждение.

На самом деле Байбурин обманом заставлял открывать брокерские счета и постоянно пополнять их для совершения форекс-сделок и получения денег, но средства в действительности поступали на счета злоумышленников, объяснили в ведомстве.

При этом с помощью доступа к программному обеспечению, отражающему остаток на балансе потерпевших, и личных данных клиентов злоумышленники создавали видимость роста средств на счетах, а после сообщали об обвале брокерского счета. Таким образом, они похищали деньги людей, уточнили в прокуратуре.

Из-за действий преступной группы около 29 человек пострадали, а ущерб составил более 25,6 миллиона рублей. В связи с этим Байбурин был заочно арестован по требованию прокуратуры. Сейчас его заключили в столичное СИЗО-7.

"Ведется работа по выявлению всех случаев преступной деятельности", – заключили в пресс-службе.

Ранее бывшего участкового уполномоченного полиции Владимира Герасимчука приговорили к четырем годам лишения свободы за мошенничество и пособничество в деятельности преступного сообщества, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, Герасимчук собирал информацию о собственниках, жильцах и пустующих квартирах, контролировал поступающие в отдел полиции сообщения о происшествиях, связанных с обнаружением тел жильцов квартир. Затем он оформлял и выдавал подложные паспорта граждан РФ на имя собственников домов, с фотографиями подконтрольных соучастникам лиц.

