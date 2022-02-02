Суд отклонил иск PGNiG об отмене решения Еврокомиссии по "Газпрому"

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Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск PGNiG об отмене решения Еврокомиссии по антимонопольному делу против "Газпрома". Об этом говорится в сообщении суда.

Польша в 2012 году начала расследование в отношении "Газпрома", а в 2015 году выдвинула официальные обвинения из-за деятельности в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Спустя три года разбирательств российская компания избежала штрафов.

При этом "Газпрому" нужно было снять ограничения по трансграничной перепродаже газа и дать право клиентам требовать более низкие цены на топливо по уровню Западной Европы. За нарушение данных требований российской компании пригрозили штрафом в 10% от глобального оборота.

В октябре 2018 года польская PGNiG подала в суд жалобу на данное решение. При этом в июне 2019 года концерн обжаловал отклоненные нарушения "Газпрома" правил Евросоюза. Суд поддержал жалобу и заявил, что Еврокомиссия не соблюдала процессуальные права PGNiG.

