Председатель Симоновского суда Москвы подал в отставку

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Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Соответствующая информация размещена на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Вопрос увольнения Детишина был заявлен в повестке заседания коллегии на 28 января. В своем заявлении судья попросил снять с него полномочия с 1 марта.

Текст решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ на данный момент не опубликован.

Во вторник, 2 февраля, в Москве началось выездное заседание Симоновского районного суда. Рассматривается вопрос о замене условного наказания для Алексея Навального на реальное лишение свободы сроком на 3,5 года.