Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 17:04

Происшествия

Петербуржец осужден за мошенничество на оборонзаказе почти на 320 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Житель Санкт-Петербурга осужден за мошенничество и хищение почти 320 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонный заказ. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Было установлено, что в 2020 году петербуржец Андрей Виноградов организовал и возглавил преступную группу, вовлек в нее директора одной из коммерческих фирм, а затем решил похитить деньги по государственному контракту министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае.

При помощи подконтрольных компаний и фиктивных гарантий преступники получили аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Полученные средства под видом оплаты работ и поставки материалов перечислялась на счета организаций и счета третьих лиц за услуги, которые не были связаны с выполнением контракта.

"Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления", – уточняется в материалах дела.

В итоге суд признал Виноградова виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с подсудимого взыскали почти 320 миллионов рублей.

Ранее в Нижегородской области возбудили уголовное дело о хищении более 250 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа. По данным следователей, поставщик получил средства, но предприниматели фиктивно трудоустроили в свою компанию граждан, фактически не исполнявших трудовые обязанности. Начисленную зарплату они распределяли между собой.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика