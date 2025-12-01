Петербуржец осужден за мошенничество на оборонзаказе почти на 320 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Житель Санкт-Петербурга осужден за мошенничество и хищение почти 320 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на оборонный заказ. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Было установлено, что в 2020 году петербуржец Андрей Виноградов организовал и возглавил преступную группу, вовлек в нее директора одной из коммерческих фирм, а затем решил похитить деньги по государственному контракту министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае.

При помощи подконтрольных компаний и фиктивных гарантий преступники получили аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Полученные средства под видом оплаты работ и поставки материалов перечислялась на счета организаций и счета третьих лиц за услуги, которые не были связаны с выполнением контракта.

"Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления", – уточняется в материалах дела.

В итоге суд признал Виноградова виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с подсудимого взыскали почти 320 миллионов рублей.

Ранее в Нижегородской области возбудили уголовное дело о хищении более 250 миллионов рублей в рамках государственного оборонного заказа. По данным следователей, поставщик получил средства, но предприниматели фиктивно трудоустроили в свою компанию граждан, фактически не исполнявших трудовые обязанности. Начисленную зарплату они распределяли между собой.

