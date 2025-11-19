ФСБ: ущерб по делу о мошенничестве на 10-ГПЗ составил 2,2 млрд руб

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сумма ущерба по делу о мошенничестве с государственным оборонным заказом на Десятом подшипниковом заводе (10 ГПЗ) в Ростове-на-Дону составила 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным ведомства, экспертиза была проведена в рамках расследования уголовных дел в отношении участников организованной группы. Все они подозреваются в хищениях средств, выделенных ООО "10-ГПЗ" на реализацию контрактов по гособоронзаказу.

Выяснилось, что собственники предприятия, в числе которых бывший замруководителя Росстандарта и начальник военного представительства Минобороны России, организовали поставку продукции по ценам, которые оказались завышены в 3–8 раз.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог". Ранее против фигурантов также были возбуждены дела о мошенничестве, а в отношении руководителя военного представительства – о получении взятки.

Дело против бывшего начальника военного представительства Минобороны было возбуждено в феврале 2025 года. Занимая должность начальника 547-го военного представительства, подозреваемый договорился о кратном завышении цены специальной подшипниковой продукции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.