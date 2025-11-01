YTN: россиянку осудили в Сеуле за поджог тополиного пуха

Фото: 123RF.com/ratru

Суд в Южной Корее приговорил россиянку к 6 месяцам условного наказания за поджог тополиного пуха в парке Сеула. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал YTN, которому поступила соответствующая информация от представителей юридических кругов.

Следователи выяснили, что женщина в нетрезвом виде гуляла в парке. В тот момент она обратила внимание на тополиный пух, лежавший на земле, и подожгла его при помощи зажигалки. Огонь быстро распространился на площади 500 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось лишь через час.

"В тот момент пух покрывал всю поверхность аллеи, а вокруг росли кустарники и лежали опавшие листья, что создавало условия для быстрого распространения огня даже от небольшой искры", – отмечается в сообщении.

Суд посчитал, что женщина действовала умышленно, так как осознавала скорость, с которой может распространиться пламя. Кроме того, было указано, что россиянка не попыталась потушить огонь и скрылась с места происшествия, нарушив таким образом общественную безопасность и порядок.

Ранее полицейские задержали женщину, которая подожгла сухую траву в микрорайоне Южном городского округа Домодедово. Злоумышленницей оказалась уроженка одной из республик ближнего зарубежья 1979 года рождения.

За нахождение на территории России с нарушением режима пребывания женщина привлечена к административной ответственности с последующим выдворением за пределы страны.

Кроме того, в отношении злоумышленницы составлен протокол о нарушении требований пожарной безопасности и наложен штраф в 20 тысяч рублей.

