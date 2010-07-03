Расстрелявший сослуживцев солдат не будет обжаловать арест

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Рядовой Рамиль Шамсутдинов, открывший стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае, не стал обжаловать арест.

"Апелляционная жалоба в суд не поступала. Насколько нам известно, участники процесса заявляли, что не будут обжаловать решение", – сообщили ТАСС в Читинском гарнизонном военном суде.

25 октября в закрытом административно-территориальном округе (ЗАТО) Горный 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Трагедия произошла во время вечерней смены караула, когда боец должен был разрядить автомат, сдавая пост. Но вместо этого он зарядил обойму и начал стрелять. Под пули попали около десятка военных. Погибли двое офицеров и шестеро солдат.

По данным СМИ, между военнослужащими незадолго до трагедии произошел конфликт. Шамсутдинов отказался слушать приказ ротного, а другие военнослужащие решили заставить его выполнить задание.

Стрелка, который заявил, что не раскаивается в содеянном, арестовали на два месяца. По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным Минобороны, солдат мог пойти на убийство из-за нервного срыва, что, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал провести тщательное расследование произошедшего. Представитель Кремля также подчеркнул, что Владимир Путин не будет комментировать трагическое ЧП в части.

