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Общество

15:22

Блогера, устроившего непристойную съемку у храма Василия Блаженного, выдворят из РФ

суды общество

Фото: телеграм-канал SHOT

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на 10 суток блогера Руслана Бобиева, сделавшего непристойную фотографию напротив храма Василия Блаженного в центре столицы, а также принял решение о его выдворении с территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара) виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ", – рассказали в пресс-службе суда.

Подруга блогера Анастасия Чистова, которая была запечатлена на скандальном фото, также получила 10 суток ареста.

Ранее СМИ распространили фотографию Бобиева, на которой он стоит напротив храма Василия Блаженного в Москве, а перед ним на коленях сидит девушка в форме полиции, изображая половой акт.

Позже Бобиева задержали полицейские. Блогер публично извинился за непристойное фото и пообещал больше так не делать.

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