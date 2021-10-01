Блогера, устроившего непристойную съемку у храма Василия Блаженного, выдворят из РФ

Фото: телеграм-канал SHOT
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на 10 суток блогера Руслана Бобиева, сделавшего непристойную фотографию напротив храма Василия Блаженного в центре столицы, а также принял решение о его выдворении с территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал Руслана (по паспорту – Музаффара) виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток со штрафом в размере 5 тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ", – рассказали в пресс-службе суда.
Подруга блогера Анастасия Чистова, которая была запечатлена на скандальном фото, также получила 10 суток ареста.
Ранее СМИ распространили фотографию Бобиева, на которой он стоит напротив храма Василия Блаженного в Москве, а перед ним на коленях сидит девушка в форме полиции, изображая половой акт.
Позже Бобиева задержали полицейские. Блогер публично извинился за непристойное фото и пообещал больше так не делать.
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