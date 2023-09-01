Суд в Москве приговорил к 8,5 года колонии экс-замглавы МЧС Татарстана Насибуллина

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Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина к 8,5 года колонии по уголовному делу о мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором суда Насибуллину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.

Еще двое сообщников Насибуллина – директор компании "ОДС РТ" Ленур Зиннатуллин и его заместитель Ильнар Гимадиев – были осуждены на 7,5 и 5,5 года колонии соответственно. Их двоих признали виновными по делу об особо крупном мошенничестве.

Как установил суд, фигуранты дела в период с 2014 по 2020 годы занимались присвоением бюджетных средств путем заключения договоров предприятиями республики с бизнес-клоном государственной Поисково-спасательной службы – компанией "ОДС РТ". За время работы фирма получила более 161 миллиона рублей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге назначил 8,5 года колонии экс-директору департамента управления имуществом министерства культуры РФ Борису Мазо за хищение средств, выделенных "Эрмитажу". Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

