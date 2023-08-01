Рэпера Oxxxymiron оштрафовали на 40 тысяч рублей за пост без маркировки иноагента

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) обязали выплатить штраф на сумму 40 тысяч рублей за публикацию без маркировки иноагента. Соответствующее решение принял Куйбышевский суд Санкт-Петербурга.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем телеграм-канале, речь идет о посте в соцсети "ВКонтакте", который музыкант разместил 31 декабря прошлого года, забыв указать, что информация распространяется иностранным агентом.

Исполнителю назначили штраф по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.

Ранее песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron признали запрещенной к распространению на территории РФ. Отмечалось что в композиции присутствуют призывы к действиям, угрожающим территориальной целостности страны.

Также текст песни рэпера "Последний звонок" включили в перечень экстремистских материалов.

До этого директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступала с инициативой о необходимости проверить самого исполнителя на причастность к участию в "экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы".



Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов