Следствие направило в офшоры запросы о правовой помощи по делу братьев Магомедовых

1 августа, 16:29
Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Министерство внутренних дел России направило в офшоры запросы о правовой помощи.
Запросы направили в рамках дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает Агентство "Москва".
Старший следователь Следственного департамента МВД Николай Будило сообщил, что бизнес обвиняемых строился на офшорных компаниях.
Запросы направили в Кипрскую Республику, Багамы, Британские Виргинские острова, а также в Абхазию и Южную Осетию по вопросам найденного у них оружия.
Ранее сообщалось, что суд признал законным арест счетов и активов 16 компаний, который наложили в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении и растрате 2,5 миллиардов рублей, а Максидов – более 668 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.
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