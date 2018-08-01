Следствие направило в офшоры запросы о правовой помощи по делу братьев Магомедовых

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Министерство внутренних дел России направило в офшоры запросы о правовой помощи.

Запросы направили в рамках дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает Агентство "Москва".

Старший следователь Следственного департамента МВД Николай Будило сообщил, что бизнес обвиняемых строился на офшорных компаниях.

Запросы направили в Кипрскую Республику, Багамы, Британские Виргинские острова, а также в Абхазию и Южную Осетию по вопросам найденного у них оружия.

Ранее сообщалось, что суд признал законным арест счетов и активов 16 компаний, который наложили в рамках уголовного дела в отношении владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.

По данным следствия, братья Магомедовы обвиняются в хищении и растрате 2,5 миллиардов рублей, а Максидов – более 668 миллионов рублей. Свою вину они отрицают.