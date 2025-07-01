Дело оперной певицы Максаковой-Игенбергс поступило в столичный суд

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.Ru/Сергей Иванов (Мария Максакова-Игенбергс признана иноагентом в РФ)

В Пресненский суд Москвы поступило дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) о призывах к деятельности против безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства"). Процесс пройдет в заочной форме.

Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года из-за ее призывов поставлять ВСУ оружие и свергнуть власть в РФ, а также из-за распространения материалов других иностранных агентов. Также певица выступала против спецоперации и осуждала Вооруженные силы России (ВС РФ).

Позже суд назначил певице штраф в размере 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента в своих постах в соцсетях. Административный протокол поступил в Пресненский суд столицы.

Затем в Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить Максакову на дискредитацию ВС РФ. В декабре прошлого года ее заочно арестовали.

