Суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве подростка в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подозреваемые в убийстве 16-летнего студента из Москвы в городском округе Солнечногорск арестованы. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"В отношении двух мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя следственного отдела по городу Солнечногорску", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые распивали спиртное вместе с 16-летним студентом и их знакомой в квартире в Солнечногорске. Позднее мужчины и молодой человек вышли на улицу, где между ними произошел конфликт. Подозреваемые несколько раз ударили юношу ножом, в результате чего тот погиб.

Его тело обнаружили утром 30 марта на пустыре в деревне Брехово.